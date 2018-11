Ce e Black Friday American și Cyber Monday?

Black Friday American este cel care a captat lumea întreagă ca o Sărbătoare a Reducerilor. A pornit în America, de unde s-a extins în toată lumea, inclusiv în România, când eMAG și Flanco au adus pentru prima dată conceptul în 2011. În America, dar și la nivel internațional acum, Black Friday are loc an de an în vinerea imediată de după Thanksgiving Day, ultima vineri cu weekend întreg din noiembrie.

Este special creat astfel evenimentul, pentru a oferi ocazia cumpărătorilor de a achiziționa produse pentru sărbătorile de iarnă la reduceri consistente, iar pentru retaileri este o șansă de a-și mări profitul la final de an și de a crește vânzările în preajma Crăciunului.

Cyber Monday este din ce în ce mai cunoscut acum și în România. Și da, are și acesta legătură cu reducerile, dar cu cele care se continuă după Black Friday, mai exact în ziua de luni din noiembrie, imediat următoare Vinerii Negre.

Este, dacă vreți, prima luni de după Black Friday / Thanksgiving Day din SUA, când întârziații care nu au apucat să își ia nimic din oferta de Vinerea Neagră, au acum din nou ocazia de megareduceri. Conceptul a fost creat acum 13 ani, special pentru a încuraja cumpărăturile online, astfel încât tu să petreci cât mai mult timp acasă, cu familia și cei dragi.