Nu am privit niciodata o alta femeie altfel decat cu admiratie. Indiferent de varsta, indiferent de hainele cu care erau imbracate, machiate sau naturale, slabe sau cu forme voluptoase, imi place sa le privesc zambind pe toate. Imi dau seama ca fiecare dintre ele a depus un minim de efort inainte sa iasa din casa. Si poate ca nu toate reusesc sa se machieze ca la carte, nu toate stiu sau nu au posibilitatea sa combine hainele intre ele astfel incat sa le iasa o tinuta demna de invidiat, dar mi se bucura inima cand vad ca au incercat.

Imi vine sa le imbratisez si sa le spun ca sunt frumoase exact asa cum sunt.

Cel mai mult ma fascineaza tinerele cu cateva kilograme in plus. Ce am observat la ele, pe langa faptul ca sunt frumoase, este ca au fost inzestrate cu mult talent si mult curaj. Multe au incredere in ele, iar asta le ajuta sa faca numai lucruri frumoase in/si cu viata lor.

Frumoase si increzatoare, tinerele plinute sunt mai mereu in pas cu moda si stiu exact ce haine le avantajeaza si ce anume le pune frumusetea in valoare.