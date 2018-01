5 tipuri de bluze albe prin care nu se vede deloc!

Camasa alba Tommy Hilfiger

Camasa alba clasica este o piesa vestimentara must have. Doar ca pentru materialul de azi am ales varianta clasica cu o mica adaugare - un imprimeu fluture atasat in partea stanga.

Camasa este confectionata din bumbac 100%, ceea ce inseamna un material rezistent si deloc transparent. Ai unda verde sa introduci camasa alba de la Tommy Hilfiger in orice combinatie vestimentara preferi.

