Cele mai chic bluze in tendinte de toamna: bluzele cu imprimeu

Jucausele buline, florile vintage decoreaza matasea, atlazul sau organza. Croielile si formele variaza. Si se adauga la acestea cele mai noi imprimeuri ale sezonului: printuri intergalactice, un intreg univers de animatii si forme abstracte.

Alege bluze in tendinte cu imprimeu sub forma de plasa sau patratele. De altfel texturile cadrilate sunt prezente atat la haine cat si la accesorii. Si nu uita de imprimeurile florale colorate, amintind de brocarturi pretioase, tapiserii Rococo, imprimeuri de esarfa, motive boeme, nomade say gipsy ori in tonuri de-a dreptul foviste.

Alege bluze cu imprimeuri interesante