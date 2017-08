Am cautat cateva modele de bluze care te subtiaza pentru ca stiu sigur ca sunt multe femei, ca si mine, ca si tine, care doresc sa faca “nevazute” cateva kilograme in partea superioara a corpului.

Tipologia mar, asa zisa silueta androgina, in care pui kilograme in zona abdomenului, dar si silueta para, feminina, cu solduri mari, sau femeile cu corpul atletic, cu umerii mari si spatele lat se vor bucura de cateva sfaturi de cum sa ascunzi mici imperfectiuni. Dar ce spun eu sa ascunzi? Sau imperfectiuni? De fapt, cu aceste modele de bluze care te subtiaza vei transforma orice milimetru in plus in avantaj! Iata cum!