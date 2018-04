Eu sunt fan al modelelor de bluze cu mâneci evazate! Au ele ceva sofisticat, ceva spectaculos, ceva atrăgător! Cred că de fapt îmi place simplu fapt că dacă porți topuri cu mâneci interesante, automat obții o ținută spectaculoasă de vară!

Așa că nu mică mi-a fost bucuria când am văzut trendurile pentru acest sezon! Nu mică mi-a fost bucuria când am văzut că se poartă bluze cu mâneci clopot, muuulte topuri cu mâneci bufante sau modele de bluze retro, cu mânecile decorate. Nu mică mi-a fost bucuria când am văzut că manșetele ce ies în evidență sunt IN. Sau că amplitudinea mânecilor este șic. Ori că mânecile cu croială ce amintește de perioada Victoriană rămân la modă! Așa că, pentru mine, și pentru celelalte pasionate de modă, am căutat cele mai frumoase bluze cu mâneci evazate, dar și bufante, din care să îți alegi și tu favoritele!

Îți garantez că efectul va fi maxim! Orice ținută devine mai atrăgătoare cu o bluză cu mâneci ample sau evazate. Și dacă alegi blugi și accesorii Boho, și dacă alegi fuste conice cu stiletto, în completare, și dacă alegi să porți bluze cu mâneci evazate la o ținută de seară, cu sandale fine. Oricum, le găsești pe toate, pentru toate stilurile și ocaziile, mai jos.