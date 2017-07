Bluze cu maneci fluture - vaporoase si placute pe timp de canicula

Am avut o perioada in adolescenta cand ma impacam foarte bine cu bluzele cu maneci fluture, insa am facut o pauza si mi-a luat ani buni sa ma reacomodez cu ele.

Pe cat de simple par, pe atat de pretentioase sunt. Poti oricand sa dai gres daca nu introduci bluza cu maneci fluture in combinatia potrivita.

Asa ca iti las mai jos cateva modele si idei de purtare care sa te inspire: