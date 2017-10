Bluze sport cu detalii elegante. Da, se poate!

Daca tot ma port toata ziua cu adidasi in picioare, blugi si bluze sport, am zis sa aduc in tot acest ansamblu cateva elemente care sa ma scoata din zona sport, si implicit din zona de confort, si sa ma paseze in bratele stilului elegant. Nu este greu daca iti faci timp sa cauti inspiratie pe blogurile de fashion si mai apoi sa cauti produsele in magazinele online.

In cautarile mele am gasit bluze sport cu panglici si volanase, bluze sport cu aplicatii si modele cu imprimeuri multicolore. Nu asteapta decat sa fie achizitionate si purtate in cele mai placute combinatii vestimentare de toamna.