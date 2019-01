De ce să alegi blugii de firmă 7 For All Mankind

Pe principiul oldie but goldie, multe dintre starurile lumii au scos de la "naftalină" un brand care era extrem de interesant în anii 2000 - 7 For All Mankind.

Acesta vine din urmă cu câteva tendințe care păreau că se vor demoda, dar acum par mai interesante ca niciodată și cu opțiuni super utile. Fabricați din denim de calitate, acești pantaloni sau bluzițe de jeans sunt parte din colecții care înseamnă calitate. Că pot însemna și cusături laterale, inserții de catifea, broderii sau decorațiuni strălucitoare, se pune accent mai ales pe simplitate și eleganță.

Brandul de blugi al anilor 2000 de care sunt obsedate toate celebritățile se traduce, așa cum am zis, prin 7 For All Mankind. Se accesorizează cu ușurință cu tunici de vară, cu pulovere pufoase de iarnă sau cu bluze de toamnă. Interesant este că acest brand include nu doar pantaloni, ci și alte item-uri cum ar fi fuste, pantaloni scurți, jachete și altele.

