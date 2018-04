NEXT a înțeles că rochiile sale sunt și mai cool în variante XXL

Și NEXT este un brand care cuprinde inclusiv variante de mărimi de rochii moderne până la 5XL inclusiv. Rochiile în mărimi plus size NEXT au croiuri moderne, în tendințe, ori sunt cu detalii actuale sau imprimeuri simpatice.

Totuși, ele păstrează linii minimaliste, fiind foarte potrivite chiar și în ținute mai sobre, la birou sau la întâlniri de afaceri, cu personalitate. Ba chiar și rochiile XXL mai casual spre sport de la NEXT au note mai rafinate, mai fine, îmbinând materiale, texturi și imprimeuri actuale, foarte feminine. Unele sunt rochii lejere, de vară, perfecte chiar și în concediu, cu printuri vesele sau unicolorate, în culori atractive și plăcute.

Tot la NEXT vei găsi chiar și rochii pentru femei plinuțe gravide, în mărimi mari, până la 5XL inclusiv. NEXT are rochii pentru toate mămicile cum ar veni.

NEXT este un alt brand de fashion britanic cu haine, accesorii și încălțăminte pentru femei și bărbați, dar și pentru copii. Tot acolo, e disponibilă mai nou inclusiv categoria de home&deco, dar și de cadouri. NEXT Curve & Plus merită însă toată atenția, pentru că vei găsi o sumedenie de haine, în special rochii moderne, disponibile și în mărimi mari.