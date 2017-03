Cadouri de Florii - idei si sugestii

Esarfe cu model floral

Ok, poate ca nu esti de acord cu ruperea florilor din gradini sau sere si consideri ca e mai bine sa te bucuri de ele in natura. Pot intelege asta si chiar respect decizia. Probabil as fi si de acord cu tine daca nu as fi o fana infocata a lor.

In cazul asta, un alt cadou ideal pentru Florii sunt esarfele cu imprimeu floral. Pe langa modelul in ton cu sezonul, esarfele sunt adecvate anotimpului. Vorbesc despre esarfele din materiale fine si in nuante viu colorate.

Femeile le poarta la gat pentru a se proteja sau pur si simplu pentru a da o nota eleganta outfit-ului, uneori chiar si pentru a seduce, le utilizeaza pe post de accesoriu pentru geanta si chiar pentru pantaloni.

Esarfa lila ESPRIT Esarfa multicolora ESPRIT