Cadouri de Sfanta Maria: 5 recomandari

15 august reprezinta pentru mine o zi cu o foarte mare incarcatura emotionala. Este o zi pe care mi-as petrece-o departe de agitatia orasului, in singurul loc in care imi gasesc linistea si de unde ma intorc o persoana mai buna, mai calma, mai inteleapta si cu mai multa iubire in inima.

Dar aleg sa raman de fiecare data in oras si sa ma intorc acasa, in casa parintilor, acolo unde mama ne asteapta pe toti cei dragi ei ca sa ii fim alaturi... o cheama Maria.

Si pentru ca este zi onomastica, inseamna ca se lasa cu urari, intalniri si cadouri. Da, din nou cadouri. Si nu ar fi asta o problema daca nu ni s-ar intampla sa ramanem (inca o data) in pana de idei.

Despre cadouri de Sfanta Maria m-am gandit sa scriu in momentul in care mi-am dat seama ca am mai mult de trei persoane dragi cu acest nume de Sfanta si nu am prea mult timp la dispozitie ca sa alerg dupa cadouri.