Produse de ingrijire personala

Cand vine vorba de o sarbatorita, din lista de idei de cadouri nu ar trebuie sa lipseasca produsele de ingrijire personala.

Cand vine vorba de o femeie care implineste 30 de ani, cu atat mai mult trebuie sa avem in vedere astfel de produse.

Pentru ca 30 este, de asemenea, varsta in care apar tot felul de schimbari, varsta la care femeile incep sa aiba si mai multa grija de aspectul lor fizic si isi fac griji in ceea ce priveste primele riduri, imbatranirea pielii, etc. Alege lotiuni demachiante cu rol hranitor, produse pentru exfoliere, creme hidratante si cu factor de protectie.

Alte cadouri pe care poti sa le faci unei femei de 30 de ani, in functie de stilul si felul ei de a fi, mai sunt: cosmeticele, parfumurile, cartile, haine (aici recomand doar in cazul in care esti prietena buna cu sarbatorita), genti si bijuterii.

Sursa Foto Front Page: Suttherstock/ESB Professional