Pe de alta parte, pe biroul de la munca si-au facut casa iepurasi, spiridusi, pinguini si strumfi, colectionez carti de colorat (nu ma dau in vant dupa cele pentru adulti, raman fidela celor clasice), inca ma uit la "Viata cu Louie" atunci cand gatesc, filmul meu preferat este "Strumpfii" si abia astept sa am o fetita ca sa ma joc cu ea cu papusile.

Asta inseamna ca are loc o lupta acerba intre copila si femeia din mine. Nu pot spune ca ma deranjeaza in mod deosebit, ci doar atunci cand micuta de mine are un cuvant de spus la intalnirile importante.

Acasa, in schimb, am toata libertatea sa ma comport ca un copil, sa ma cuibaresc in canapea langa iubitul meu si sa ne uitam impreuna la animatii. In afara de mine, mai sunt cativa prieteni care imi inteleg nebunia si iau parte la ea.

Pentru mine, pentru ei, pentru tine si pentru ai tai m-am gandit sa fac acest material.