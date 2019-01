Cardigane oversize lungi sau scurte, cu ochiuri largi sau cu striații, cu împletituri groase, reliefate: toate se poartă acum!

Adesea sofisticarea vine din eclectismul ce caracterizează asortarea acestor cardigane ample cu împletitură mare. Adesea sunt asortate cu fuste și rochii vaporoase, Boho sau Hippie cu fuste plisate, prețioase sau cu fuste ladylike, în A, din tweed sau stofă elegantă.

Adesea sunt însă asortate și cu piese extra-casual, precum blugii, reiații sau fustele din denim. Adesea modelele de cardigane ample și lungi sunt asortate cu rochii tricotate sau cu rochii business, de purtat la birou! Și, desigur, combinația sezonului include cardigane ample tricotate gros cu pantaloni sau fuste din piele!

Un astfel de look, cu pantaloni din piele, cardigan pufos, cămașă albă, botine animal-print și un palton din stofă va cuceri de îndată toate privirile. La fel și mixajul de cardigane ample cu împletitură mare cu rochii flu-flu, cu imprimeu și cizme lungi, ce ”se pierd” pe sub rochii. Dar sofisticarea poate veni tocmai din modelul tricotajelor! Căci despre asta am și vorbit: despre a adăuga structură unei ținutei, tocmai prin alegerea unui cardigan.

Dacă alegi cardigane oversize ample și lungi, cu împletituri groase, cu modele complexe, cu buzunare mari, cu cordoane interesante în talie, cu gulerele înalte gât sau de tip șal, ample, cu decorațiuni, aplicații sau franjuri, deja orice outfit, oricât de basic și de simplu se transformă! Un tricou, cu blugi și o pereche de botine, completate de un astfel de cardigan și gata! Ținuta ta devine vizibilă!

Vizibilă devine ținuta ta și dacă mizezi pe amestecul de texturi și țesături. Materialele fluide, vaporoase, alături de cardigane ample tricotate gros arată spectaculos și se încadrează în stilul sezonului. Inserțiile din piele și de stofe arată, de asemenea, spectaculos alături de cardigane ample cu împletitură mare. Practic, cu cât mai eclectic amestecul, cu atât mai șic!

Sursa foto front page – Unsplash