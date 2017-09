Top 10 carti bestseller in 2017: ce sa citesti

Cele mai bine vandute carti in 2017

Cele 13 motive este un roman tradus in 32 de limbi, distins cu California Book Award. Este un roman care te pune pe ganduri si care te va face sa-i privesti cu mai multa atentie pe cei din jur. Te va face sa intelegi de ce unele cuvinte dor mai mult decat crezi, in schimb, cele alese cu grija aduc alinare.

La final se trage linie si se descopera, paradoxal, o minunata pledoarie pentru viata - treisprezece motive pentru care viata e frumoasa si merita trăita.

Fata din tren - Tu nu o cunosti, dar ea te cunoaste. Romanul este #1 New York Times bestseller, bestseller absolut in Marea Britanie si s-a vandut in peste 1,8 milioane de exemplare in doar patru luni, in Statele Unite.

Fragment: "Cand trenul se opreste la semnal, ridic privirea din foaie si-l vad pe Jason stand pe terasa, privind in jos, spre calea ferata. Am sentimentul ca se uita direct la mine si am cea mai ciudata senzatie — e ca si cum m-ar mai fi privit in felul acesta candva; am sentimentul ca m-a vazut cu adevarat. Imi imaginez cum imi zambeste si, desi nu inteleg de ce, incepe sa-mi fie frica. Se intoarce cu spatele, iar trenul se misca din loc. ""

Almanahul Times New Roman are in jur de 150 de pagini si include o selectie dintre cele mai bune texte de pe site si in jur de 100 de materiale noi, nepublicate anterior. Este cartea de care ai nevoie atunci cand vrei sa lasi grijile deoparte si sa razi cu gura pana la urechi.

O prezentare cam lunga, nu? Sper totusi sa iti serveasca drept sursa de inspiratie si toamna asta sa nu treaca fara sa citesti cel putin cinci carti din cele recomandate.

Urmareste si citate din cartile cel mai bine vandute ale anului.

