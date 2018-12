Jeanne Damas este fostul editor al publicației franceze “Elle” și știe ce înseamnă lumea haute couture din capitala modei. Dar nu despre asta este “In Paris: 20 Women on LIfe in the City of Light”, ci despre viața pariziencelor și despre ce înseamnă să trăiești la anumite standarde.

Poate fi cadoul perfect pentru cele mai visătoare dintre noi, pentru cele care și-au dorit mereu să ajungă la Paris - se face profilul unor femei cu vârsta medie de 20 de ani, din domenii diferite și se prezintă modul cum s-au adaptat la orașul plin de artă. Dar prin ruperea de clișeele standard ale prototipurilor de tinere care se plimbă prin Franța.

In Paris: 20 Women in the City of Life - carte