Cărți despre dispariții în thrillere senzaționale

Dacă îți plac romanele care îți pun mintea la contribuție unde trebuie să rezolvi un puzzle, avem pentru tine trei cărți thriller super faine.

Lansată în 2012, cartea Gone Girl - Fata dispărută a avut la doi ani distanță ecranizarea semnată de David Fincher, care îi aducea pe marile ecrane în thrillerul psihologic pe Ben Affleck și Rosamund Pike.

Atunci când soția sa dispare de acasă, Nick Dune devine principalul suspect în anchetă. Pe măsură ce întreaga comunitate se întoarce împotriva lui, apar tot mai multe întrebări fără răspuns.

The Girl with the Dragon Tattoo a fost un adevărat succes la lansare. Altfel nu ar fi avut două ecranizări - una completă, în Suedia în 2009 (cele trei cărți din serie) și o încercare timidă în 2011 de la David Fincher.

Pe scurt povestea: un jurnalist căzut în dizgrație este contactat de un bătrân înstărit pentru a elucida misterul dispariției nepoatei sale din urmă cu 40 de ani. Acesta face echipă cu o hackerită inteligență.

The Girl on the Train - Fata din tren de Paula Hawkins este un alt thriller foarte bun. O femeie recent divorțată, devenită alcoolică este implicată în investigația dispariției unei tinere. Problema este că nu își amintește foarte bine ce s-a întâmplat în seara respectivă.

Distribuția filmului i-a inclus pe Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Édgar Ramírez.

Fata disparuta de Gillian Flynn Barbati care urasc femeile de Stieg Larson Fata din tren de Paula Hawkins