Sărbătorile de iarnă se fac în familie, acasă, în liniștea căminului. Și de asta credem că trebuie să ai un “meniu” bine pregătit cu cele mai frumoase filme de Crăciun pe care să le vedeți împreună.

Noi am găsit câteva filme care au la bază cărți sau invers, cărți care au fost lansate după ce diverse productii s-au bucurat de succes. Oricum ar fi, dacă încă nu ați văzut “Singur acasă” (Home Alone), “Regatul de Gheață” (Frozen) sau “Cum a furat Grinch Crăciunul” (How the Grinch Stole Christmas), ați putea să descoperiți împreună cine sunt Kevin, Anna sau Elsa. Și apoi să vă cuibăriți în pat și să vedeți și versiunea de cinema.

Cărți ecranizate pentru copii