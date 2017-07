Obiecte pentru casa si decor in care oricine ar trebui sa investeasca: 5 sugestii

Masuta de cafea

Am visat mereu sa am coltisorul meu in casa in care sa-mi beau cafeaua, sa citesc o carte, sa scriu, sa visez.

Pentru ca spatiul nu imi permite sa ma lafai asa cum am vazut in imaginile de pe Pinterest, coltul meu de relaxare este format dintr-o masuta pentru cafea si un scaun confortabil.

Le-am pus langa fereastra ca sa ma bucur de lumina naturala si de fiecare fenomen al naturii in parte.

Masuta de cafea cu suport pentru carti