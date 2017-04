Ce haine sa porti ca sa lasi impresia de picioare lungi

Nu port des, dar si cand o fac ma simt ca si cum as fi intrat in pielea celei mai elegante si pasionale femei din cate cunosc. Oh, stai, de fapt e chiar femeia care se ascunde in mine, dar pe care o las sa iasa la vedere doar la ocazii.

Cum spuneam, nu am o problema cu faptul ca sunt o femeie de 1.60 m, doar ca am si eu momentele mele in care imi aduc aminte ca nu am fost inzestrata cu o pereche de picioare interminabile si atunci simt parca o mica urma de regret. Insa atata timp cat exista trucurile, pot sa stau linistita.

Astazi, spre exemplu, aduc in discutie trucurile care ne ajuta sa ii "mintim" pe ceilalti ca, poate suntem noi mici de statura, dar picioarele ne sunt luuungi.

Trucurile sunt de fapt piese vestimentare de care te lovesti peste tot, dar poate nici nu aveai habar ca au aceasta putere.