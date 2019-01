Șuvițe, modele și chiar întreaga podoabă capilară se poartă vopsită cu tonuri și nuanțe de roșu

Să începem cu ce nuanțe de roșcat au propus stiliștii pentru acest sezon. La Ann Demeulemeester am văzut roșcat-cupru. La Boss am văzut roșu burgundy sau vișină putredă. La Valentino am văzut roșcat-oranj. La Anna Sui am văzut blond arămiu, sau căpșună.

La Coach am văzut roșcat închis. La Miu Miu am văzut roșcat ruginiu iar la Chanel am văzut roșcat cu rădăcini negre. Cam aceasta este gama din care poți alege ce nuanțe de roșcat și se potrivesc în acest sezon.

Vezi sugestii de cele mai bune șampoane nuanțatoare aici

Ideea este să știi care este tonul tenului tău și ce nuanțe te-ar flata. Repet, sigur te avantajează părul vopsit roșcat, doar să ai câteva informații de bază, legate de pigmenți. te invit să descoperi mai jos sfaturile mele legate de cum ți se potrivește părul vopsit roșcat, în funcție de culoarea pielii tale.