Ce sa porti la scoala intr-o zi ploioasa

Cizme de cauciuc

Am ocolit multa vreme cizmele de cauciuc, pana am inteles ca ele imi pot fi cele mai bune prietene in zilele ploioase. Si nu sunt deloc pretentioase, ele accepta sa fie puse in aceeasi combinatie cu blugi skinny, colanti, fusta sau rochie.

In partea de sus nu as opta neaparat pentru o camasa sau o bluza vaporoasa, ci mai degraba as alege o bluza oversize.

