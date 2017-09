Ceasuri de firma cu elemente florale

Daca totusi esti adepta ceasurilor cat mai simple, care sa-si pastreze inca aspectul si scopul unui ceas cat de cat clasic, pe care sa il porti zilnic in tinutele office sau la iesiri in oras, iti recomandam sa arunci o privire si peste ceasurile cu decor si elemente florale direct pe cadran sau pe rama cadranului.

Acestea aduc un plus de farmec si eleganta, dar totusi raman sobre si potrivite si in situatii mai serioase in care esti nevoita sa te adaptezi la un anumit dress code, cum ar fi cel de birou. De aceea, le gasesti si in culori simple, clasice, unicolorate adesea.

Gasesti ceasuri de firma la preturi bune cu astfel de elemente decorative aparte: unele sunt florale, feminine si dragalase tare. Altele te vor surprinde prin motive inedite imprimate la nivel de curele. Sau cu bratari in aspecte superbe in loc de curea.

Vezi oferta actuala de ceasuri de firma cu elemente florale

Pont:

Acum te poti bucura si tu de ceasuri de firma superbe si ceasuri de designer inclusiv in decoruri fanteziste, cu elemente si imprimeuri florale, romantice si originale, care iti vor desavarsi tinuta!

Si asta pentru ca AZI, 13.09.2017, ai parte de un voucher cu reducere de 25% la ceasurile prezentate mai sus si nu numai. Introdu codul TICTAC25 la finalizarea comenzii pe FashionDays si bucura-te de cele mai frumoase accesorii in toamna aceasta! Grabeste-te! Clock is ticking! Tic-tac! Tic-tac!