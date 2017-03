Cele mai dragute tinute de primavara

Niciodata nu am fost mai incantata de venirea primaverii ca anul acesta. Sa fie oare varsta de vina, 30... daca te intrebi, si planurile marete pe care le am in ceea ce priveste dezvoltarea mea personala?! Sau poate e doar sentimentul ala de eliberare pe care il avem si atunci cand am scapat de o sarcina grea sau am iesit dintr-o perioada nefasta?!

Ideea este ca sunt atat de entuziasmata incat nu ma mai satur sa admir pe strada doamnele si domnisoarele care si-au scos garderoba de primavara la inaintare, si nici sa caut in magazinele online hainele cu care m-as mandri sezonul asta.

Nu le am, dar imi place sa imi inchipui ca le voi avea. Merg pe principiul ca nimic nu este imposibil, iar cand vine vorba de outfit-urile ideale, acestea se afla la un click distranta.