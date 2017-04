Cele mai frumoase agende pentru ideile tale

Mi-a placut de mica sa scriu, de cand compuneam poezii religioase. Eram singura din scoala care, la serbare, recita poezia scrisa de ea.

Nu mi-a placut matematica nici macar o ora, motiv pentru care mi-am indreptat atentia catre orele de romana, religie, psihologie si tot ce excludea cifre si calcule. Imagineaza-ti ca m-am operat de apendicita pentru ca am mintit-o pe profesoara de matematica ca ma doare in partea dreapta ca sa nu ies la tabla. M-a trimis acasa, unde a trebuit sa sustin minciuna, mama m-a dus la doctor si acum sunt peste 15 ani de cand nu mai duc grija operatiei.

Am terminat Liceul de pedagogie - profil filologie, Facultatea de Jurnalism si m-am angajat in presa. Astazi scriu in Jurnalul unei Shopaholice si am un proiect independent cu interviuri. Dar astea sunt doar detalii, ce am vrut eu sa spun de fapt este ca am o casa plina de agende si carnetele - subiectul acestui material.