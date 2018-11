Așa cum am mai spus-o și în alte materiale de aici, așa cum am subliniat și mai sus, moda de sezon e opulentă și eclectică. Iar asta se vede foarte bine la accesorii și bijuterii. Vei vedea că nici măcar ”clasicii” și mereu versatilii cercei masivi rotunzi nu sunt așa cum au mai fost.

În general, când vorbim despre cercei rotunzi foarte mari pentru toamnă-iarnă 2018-2019, vorbim despre modele ce se îndepărtează de clasic. Designerii au reinventat cerceii aceștia rotunzi! Adesea au grosimi impresionante.

Adesea metalul din care sunt confecționați este răsucit, complex, încărcat. Adesea nu sunt făcuți din metal, ci din plastic și amintesc, fără drept de apel, de Like a Virgin sau Girls Just Wanna Have Fun! Și, foarte des, modelele de cercei rotunzi la modă acum sunt arhi-decorați și ornamentați cu tot felul de accesorii și bling-bling-uri care mai de care mai creative.