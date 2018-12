Nu am făcut astfel compromisuri nici la calitatea cizmelor sau a modelului: am ales cizmele lungi cu talpă joasă de la Dasha pentru că vreau să le port oricând, în orice condiții, și să fie comode – de la ținute de birou până la cele de plimbări în parc sau oraș. Dacă alegeam cu toc, aș fi fost mai condiționată de confortul în minus.

Am vrut să fie cizme lungi peste genunchi, dar să nu ajungă până la coapse, ci să se oprească puțin peste genunchi, acoperindu-i. Astfel, am rezolvat și confortul termic, pentru că țin de cald și pot să le port și cu fuste, picioarele fiindu-mi acoperite. În plus, partea de sus cu șnururi la spate poate fi ajustată pe circumferința genunchiului, iar în lateralele interioare, cizmele permit o încălțare mai ușoară prin ajustarea cu fermoar de jos până pe gambă.

Vezi mai multe detalii și culori

Dar partea de sus permite și purtarea sa întoarsă spre exterior, ca să rezulte niște cizme până la genunchi, potrivite astfel în alte tipuri de ținute. Ah, cât ador piesele vestimentare x in 1, care pot fi purtate în cât mai multe feluri, iar aceste cizme lungi sunt, iată, 2 in 1!

Cizmele sunt cu talpă cu toc lat, pătrat și plat, mic (doar 3 cm) și cu design în format de cizme de „mușchetar”, în stil casual chic. Sunt create în România din piele întoarsă naturală și sunt călduroase și în interior, unde sunt atent lucrate și căptușite cu piele ecologică mată. Au o înălțime a carâmbului de 48 cm, o circumferință a gambei de 38 cm și 39 cm în partea de sus. Șnururile din spate, în partea de sus, permit ajustarea pe picior și o fixare mai bună, indiferent de grosimea gambei.

Sunt niște cizme foarte calitative, din materiale premium, ceea ce îți garantează purtarea lor și peste câțiva ani, pentru că sunt rezistente. În plus, sunt simple și casual, ceea ce le face și foarte versatile, model ce nu se va demoda prea curând. Le găsești și pe negru, bej, dar și pe roșu. Ți-am spus că nu am optat pentru negru și bej, pentru că am vrut ceva mai original, dar care să se asorteze ușor cu alte piese vestimentare, din game mai largi de culori. Iar aici, din păcate, nu se încadrau cele roșii, mult mai pretențioase la nivel de combinare.