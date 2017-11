Cizme pana la genunchi cu toc

Cizmele astea pana la genunchi si cu toc gros au acel ceva care ma face sa ma indragostesc la prima vedere. In cautarea mea de cizme cu toc am trecut o data de ele, dar am revenit imediat. Sunt cizme cu toc confortabile pe care poti conta cand mergi in club sau la o petrecere, dar si cand mergi la birou.

Pui pe tine rochita in clos, dresul gros, paltonul si obtii un outfit feminin super dragalas si cochet care o sa iti faca iarna fara doar si poate mai frumoasa.

Modele cizme cu toc