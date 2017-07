Outfit sexy cu colanti

Daca tot se poarta kimono-urile, eu zic sa iei o pereche de colanti negri din material subtire, un maiou simplu, un kimono vaporos cu imprimeu floral si o pereche de sandale cu toc si sa te mandresti in lume cu acest outfit modern de vara.

Stiu ca pare ciudat, dar eu as face asta: in cazul unui eveniment neprevazut, as renunta la colanti, pe care i-as ascunde in geanta, si as ramane doar cu kimonoul si sandalele – un outfit sexy si eleganta pentru orice ocazie.

Colanti negri Vero Moda Kimono cu imprimeu floral