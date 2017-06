De aceea mi-am dorit sa am o casa multicolora. Mi-am dorit sa am ferestre mari ca sa patrunda multa lumina, sa am un perete verde, unul rosu-portocaliu si unul galben (jamaican style), multe rafturi si decoratiuni colorate, covorul sa fie verde crud, mobila alba... Mi-a fost greu din punct de vedere financiar sa fac dupa cum imi poftea inima, dar am fost atenta sa aduc detalii colorate care fac din casuta mea o incapere optimista.

Sincer, mai greu imi este sa aduc culoarea in vestimentatia mea. Atunci cand deschid sifonierul vad tonuri de gri, maro, albastru si negru. Ma apuca nervii numai cand ma gandesc. Am si alb, dar prea putine articole in colori tari precum rosu, verde, bleu.

Sunt prima care isi indeamna prietenele sa opteze pentru outfit-uri colorate si cu toate astea eu nu urmez propriul sfat. Crede-ma, totusi, ca lucrez la asta.