Complex de uleiuri pentru creșterea părului: tutorial VIDEO pentru o rețetă simplă și foarte rapidă

Cum prepari un ulei de păr stimulent pentru creșterea părului, inspirat de marile saloane de spa, luxoase?

Ia un bol de sticlă. Adaugă două linguri de ulei de cocos. Adaugă peste o picătură de ulei esențial de mentă. Mai pune o picătură de ulei esențial de rozmarin.

Toate aceste ingrediente stimulează creșterea unui păr frumos și sănătos, moale și strălucitor.

Aplică acest complex natural cu ulei de cocos peste păr și lasă-l să acționeze timp de cel puțin 2-5 minute, masând eventual și scalpul.

Pune pe tine niște haine vechi când faci procedura aceasta, căci uleiul de cocos pătează destul de bine. Poți să te folosești și de o cască de păr peste această mască, până își face efectul.

Make your own spa-inspired hair growth oil! on Musely.

Despre beneficiile uleiului de cocos pentru păr se cunosc deja foarte multe. Dintre acestea, amintim: