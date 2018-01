Ce beneficii are coriandrul si cum ne ajuta aceasta planta-condiment

Dar nu doar in bucatarie este intrebuintat coriandrul. Ca orice planta cu rol de condiment, aceasta are si proprietati utilizate in scop medicinal, naturist. In acest sens, se recolteaza in special fructele si semintele, care sunt uscate si macinate. Pulberea astfel obtinuta este un ingredient de baza in tincturi, infuzii si ulei esential.

Acest ulei volatil pe care coriandrul il emana este reprezentat de linalool, pinen, geraniol, borneol, terpineol, citronelol, carvona, camfor. Fructele au si ele acizi grasi (acid petroselinic si altele), substante proteice, aminoacizi, sitosteroli, tocoferoli, cumarine, acid cafeic si clorogenic.

Dar chiar si pentru gatit, frunzele au rol antiseptic si ajuta la digestie. Frunzele contin antihistaminice naturale, benefice impotriva alergiilor de diverse cauze. In plus, coriandrul are si proprietati antifungice.

Mai multe produse naturale cu coriandru

Preparatele naturiste – cosmetice (da, uneori, coriandrul se utilizeaza si in crearea de parfumuri, datorita uleiurilor eterice puternice!) si suplimente – au actiune carminativa, spasmolitica, bactericida, stomahica. In fitoterapie, este un ingredient de baza in produse benefice pentru:

tulburari digestive

dispepsii

meteorism

anorexie

afectiuni hepato-biliare

parazitoze intestinale si viermi intestinali comuni (prin infuzie mai concentrata)

alinarea durerilor de hemoroizi sau a celor articulare din cauza reumatismului (utilizat extern, ca ulei – din seminte de coriandru)

boli psihice (in special pudra obtinuta prin macinarea semintelor uscate – se fac cure de 2 luni, cu pauze de 2 saptamani, apoi se reiau). E un bun tonic al sistemului nervos.

cancer de colon, ficat, stomac, precum şi altor forme de cancer, prin consumul sistematic de pudra de coriandru

colicii nou-nascutilor (infuzia din seminte de coriandru maruntite)

reglarea nivelului glicemiei

scaderea colesterolului

ATENȚIE!

Coriandrul poate provoca dureri abdominale, scaderea apetitului si marirea in volum a ficatului. Mergi la medic daca observi orice simptome suspecte dupa consumul de coriandru, indiferent de forma.

Nu se recomanda in sarcina si in alaptare! Nu utiliza niciodata intern uleiul de coriandru de extractie pura!