Pana la urma city-break-urile au doua scopuri: sunt fie pentru plimbari si explorat, fie pentru cumparaturi. Oricum ar fi, nu ai prea mult spatiu in geanta de ta voiaj. Daca explorezi, pentru ca vrei sa calatoresti light, daca faci shopping, pentru ca te vei intoarce cu bagajul plin.

Asa ca am ales sa vorbesc din experienta: noi doi calatorim amandoi cu cate un rucsac (nu de cala!) in city-break-uri si mini-concedii. Daca nici asta nu ma face experta in a calatori fara prea mult bagaj, nu stiu ce ma face!

Asadar, m-am gandit la esentialele din geanta de voiaj si la ce cosmetice iei in city-break! Asa incat sa ai tot ce iti trebuie, fara sa cari ditamai trollerul dupa tine. Pana la urma, e vorba despre eficientizarea spatiului, de cum poti sa iti usurezi bagajul, asta pe langa de kitul de beauty esential unei femei in deplasare. Asadar, ce cosmetice iei in city-break?