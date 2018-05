Cosmetice care miros bine: ulei de masaj cu miros de înghețată

Ai făcut un duș care a durat doar câteva minute, așa că este musai să îți rezervi mai mult timp pentru îngrijirea pielii, masând-o cu un ulei cu care îți dezmierzi corpul.

Uleiul de masaj Peter's Natural SPA are arome de înghețată - zmeură, mango și lyche, cocktail de grapefruit, ciocolată, mojito. Are acțiune cicatrizantă, antiinflamatoare și de regenerare, de protecție celulară și este ideal de aplicat înainte de expunerea la soare. Este îmbogățit cu vitamina E și are la bază argan care îmbunătățește elasticitatea pielii, hidratează și lasă un aspectul general al pielii mai frumos. O aromaterapie la tine acasă.

