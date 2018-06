Așadar am decis să vorbesc despre cui i se potrivește sutienul fără bretele sau costumul de baie strapless, că tot este piesă de bază în vara asta!

Da, costumele de baie cu sutien tip bandă sau cu sutien fără bretele sunt printre starurile sezonului cald actual. La fel de mult se poartă și modelele de costume de baie întregi fără bretele. Iar efectul lor este la fel de neplăcut ochiului, dacă nu se potrivește siluetei. Unde mai pui, că uneori, când gravitația are de luptat mai mult cu busturi mai grele, astfel de sutiene nu își fac treaba.

Așadar cui i se potrivește sutienul fără bretele? Păi, în primul rând, recomand următoarele propuneri de costume de baie pentru bust mic. În ”mai multe rânduri”, povestim mai jos.

Din motive de confort, din motive de estetic, costumul de baie cu sutien fără bretele nu este chiar așa de versatil pe cât s-ar crede. Oh, este mult mai atrăgător să porți astfel de costume de baie cu sutien fără bretele, dar uneori, dacă nu ai tipologia corporală sau dacă alegi alte activități de plajă, mai bine te rezumi la alte modele. Și zic asta cu tot dragul, nu mă înțelege greșit!

Chiar sunt genul care militează pentru ideea că ”beach body” are toată lumea și dacă nu îți place, nu te uiți. dar important este să te simți tu bine când porți ceva. Eu, de exemplu, pentru că sunt posesoarea unui bust mai mare și tind să mă îngraș în zona superioară (burtică, adică), nu aleg niciodată costumul de baie cu sutien fără bretele. Nu mă simt bine, nu mă simt sexy, nu mă simt urmărită pe sub ochelarii de soare, pe plajă. Și mai am motivul de mai sus, acela cu înotul. Iar, fetelor, cu gravitația și cu valurile mării, nu se pune nimeni! Cu atât mai puțin sutienul strapless.