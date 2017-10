Fii o diva retro de Halloween! Si la orice petrecere tematica!

Rochii de Halloween pentru o diva retro

O diva nu poarta pantaloni, dar nici fuste. O diva poarta cele mai stralucitoare si fine rochii. Paseste mereu pe tocuri inalte, nu ii lipsesc bijuteriile si nici rujul aprins de pe buze.

Asadar, am ales trei rochii superbe care te vor transforma in cel mai interesant personaj de Halloween, cu riscul de a atrage critica dura si invidia celor care si-au dat interesul sa incropeasca un costum infricosator cu care sa socheze.

Avem rochia de zeita, rochia cu franjuri si celebra rochie alba a superbei Marilyn Monroe. Toate trei modelele iti vor imbraca trupul in cel mai seducator mod posibil si te vor ajuta sa intri perfect in pielea unui personaj bland si plapand, acel personaj in care toti ceilalti cu ale lor costume de vampiri, varcolaci si pirati vor vedea o victima pe care trebuie sa o sacrifice in noaptea de Halloween. Este o seara a groazei si ne asumam riscul indiferent de costum.

Rochie de zeita Rochie Marilyn Monroe Rochie cu franjuri