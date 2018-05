Fie că vorbim despre un cub cu piscină, fie că vorbim despre o petrecere privată la piscina personală a unui prieten (lucky you!) o petrecere la piscină aduce în prim-plan o grămadă de semne de întrebare. Le vom demonta ușor-ușor, în acest material, doamnelor, nu vă temeți! Vorbim despre costume de baie de purtat seara la piscină, cu sfaturi, sugestii de catwalk și sugestii de modele de cumpărat, așa încât vouă, să vă rămână doar distracția și un cocktail de băut!

Și apropo de cocktail, mai este cineva care se gândește la petreceri la piscină, fără să se creadă în secvențe din Sex and the City? Eu, una, când mă gândesc la costume de baie pentru petreceri la piscină, mă gândesc la ce ar alege fetele din Manhattan. În fine, pentru toate Carrie-urile, Samanth-ele, Mirand-ele și Charlotte-ele, astăzi bem un Cosmo, cu gândul la party-urile ce ne așteaptă la vară!

Am adunat la un loc costume de baie elegante, cu decupaje interesante și inserții de texturi sofisticate, costum de baie de purtat seara – în două piese sau cu totul, costume de baie întregi pentru piscină – ideale și la adunările pe timp de zi și la cele sub lumina lunii. Am adunat mai jos, cele mai interesante modele de costume de baie pentru petreceri la piscină, pe care să le încerci în vara aceasta: