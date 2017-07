A trecut ceva timp de cand nu am mai purtat un costum din doua piese. Modelele peste care am dat in timpul cautarilor pe care le fac zilnic in magazinele online m-au facut insa sa-mi doresc unul pentru vara lui 2017.

O sa incep prin a-mi achizitiona unul casual, care-mi ofera libertatea de a-l purta cu incaltaminte casual, de preferat pantofi sport. Pentru mai tarziu, o sa-ndraznesc sa probez, dar si sa ies in lume, imbracata intr-un costum format din fusta midi si bustiera.

Gasesti in continuare mai multe modele de costume din doua piese perfecte pentru tinuta de vacanta.