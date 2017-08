Costume tematice pentru baieti: modele simpatice si indragite

Costume tematice pentru baieti

"Cand o sa ma fac mare vreau sa fiu astronaut" - am auzit foarte multi baietei spunand in asta. In cazul asta, daca asa le este dorinta, de mici ar trebui ajutati sa faca pasi spre indeplinirea visului. Se poate incepe cu un simplu costum de astronaut, care se gaseste online pentru toate varstele.

Dupa Zorro, imi place in mod deosebit costumul de muschetar. Este un costum care-l transforma pe baietel intr-un personaj simpatic, elegant si respectat. Imbracat in costum de muschetar, va cuceri toate fetitele, care vor vrea sa stea in preajma lui si sa fie aparate de el.

Daca vorbim de un baietel smecheras, in sensul ca atunci cand zambeste este iertat pentru toate prostiile, iar fetitele chicotesc pe ascuns cand il vad, atunci costumul perfect pentru el este cel de cowboy. Cowboy-ul nu este un supererou, dar este un barbat puternic, mereu calare pe cal, care se ocupa cu cresterea animalelor de la ferma, iar in familie este stalpul.

Costum de astronaut Costum de muschetar Costum de cowboy

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Altanaka