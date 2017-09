Covoare si carpete calduroase pentru podele reci

M-am nascut in perioada in care podelele caselor erau acoperite cu covoare persane, iar la sat se purtau covoarele tesute la razboi. A urmat perioada in care covoarele persane au fost duse la bunici, pentru ca nu mai erau la moda, ci se purta parchetul si gresia.

Acum am revenit oarecum de unde am plecat: sunt tot mai cautate covoarele multicolore din iuta, mai pe intelesul tuturor: covoarele taranesti.