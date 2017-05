Complex apicol si crema de fata cu extract de ceai verde

De Apidermaliv (complex apicol) am aflat relativ de curand de la o foarte buna prietena, innebunita mai ceva decat mine dupa cremele naturale. Obisnuia sa isi faca acasa propria crema de fata, asta pana cand i-a cazut pe mana complexul apicol si a facut minuni in ceea ce priveste fata ei.

Cu o incredere mare in ea, i-am urmat exemplul si ma laud acum ca a trecut mai bine de jumatate de an de cand tenul meu este mai sanatos si mai curat datorita acestui complex.

Apidermaliv este o crema hranitoare cu actiune de hidratare, emoliere si intinerire asupra tenului normal si mixt. Proprietatile anti-imbatranire ale laptisorului de matca, emolierea intensa a uleiului de masline si hranirea puternica a untului de Shea, ingrijesc si hidrateaza pielea in profunzime. Datorita complexului activ bogat in ingrediente naturale, starea pielii este imbunatatita in primele saptamani de la utilizare.

Crema de fata cu extract de ceai verde, ulei de macadamia si ulei de masline matifiaza pielea, absoarbe excesul de sebum, reduce stralucirea tenului si prelungeste perioada de rezistenta a machiajului zilnic. Pielea ramane bine hidratata si catifelata.

Acestea fiind spuse, mai am doar rugamintea sa nu ignori sfatul meu de a folosi crema de fata zilnic. Chiar este important!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Rido