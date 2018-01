Cum sa ai grija de gentile tale ca sa reziste mult timp

Sfatul meu cand vine vorba de genti este sa investesti cat este necesar. Intr-adevar, o geanta de calitate costa mai mult decat probabil esti dispusa sa oferi, dar trebuie sa ai mereu in vedere ca o geanta din piele are sanse mai mari sa se pastreze ca noua ani intregi decat cele din material sintetic.

Bineinteles, aceasta rezistenta se datoreaza si modului in care ai grija de geanta. Spre exemplu, mie nu imi place sa imprumut gentile, nu pentru c-as fi egoista sau ca nu as avea incredere in persoana care mi-o cere imprumut, insa nu ai niciodata garantia ca geanta nu poate suferi un "accident" care sa o lase fara valoare (varsat lichide, murdarit cu produse cosmetice, zgariat, etc.). In al doilea rand, niciodata nu indes in ea mai multe decat poate duce, am grija sa ma rezum la strictul necesar. Si o feresc de praf si soare.