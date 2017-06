Plus ca, se anunta peste 35 de grade zilele astea, asa ca ar trebui sa ne grabim sa ne achizitionam cele mai scurte si racoroase hainute.

Am doua bluze scurte tip crop in dulap, una mi-am cumparat-o chiar eu, pe cealalta am primit-o. Le-am purtat de cate doua ori pe fiecare, atunci cand am avut blugi cu talia suficient de inalta incat sa nu se vada strop de piele.

Le-am taiat, insa, tot farmecul. Bluza scurta este special croita pentru a lasa pielea si buricul la vedere, iar noua nu ar trebui sa ne fie rusine sa o purtam.

In online am gasit zeci de modele de bluze scurte absolut superbe si le-as cumpara pe toate doar ca sa scap de tricourile clasice care imi eclipseaza feminitatea. Iti las mai jos cateva exemple: