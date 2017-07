Cum porti pantalonii sport in tinuta de seara

Da, da! Cat se poate de serios! Si cat se poate de elegant! Mai ales daca stii cum porti pantalonii sport la tinuta de seara!

De indata ce am gasit acesti pantaloni oversize, maxi cu talia inalta m-am gandit ca trebuie sa aiba pe langa piese la fel de cool in vara asta. Asa ca am ales in completare bluza cu maneci cu volane si sandalele cu toc si fundita! WOW!

Pantaloni sport pentru tinuta de seara Bluza cu volane Sandale cu toc fin funda