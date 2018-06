Cum se poartă un body din dantelă ziua în vara asta

În 2018, se poartă multă lenjerie intimă la vedere. Dacă până acum lenjeria intimă purtată pe dinafară era cu tentă de dormitor, anul acesta designerii au propus o abordare diafană, romantică, senzuală, feminină, eterică. Totul asezonat cu curaj, îndrăzneală și opulență. Totul cu transparențe, valuri-valuri din dantelă, totul cu aplicații prețioase și broderii. Ei bine, vei zice că astfel de abordări se potrivesc la ținute de seară, dar ziua? Cum porți un body din dantelă ziua? Ziua, ne inspirăm din cealaltă variantă de a etala un astfel de top mulat și revelator!

Surorile Kardshian și Jenner au popularizat modele de body-uri cu dantelă și body-uri mulate, nude sau deschise la culoare, alături de pantaloni sport, dar și sub formă de jupon, pe sub haine transparente. Ori alături de corsete, cizme cu toc, centuri late. Or, viața nu este tocmai un catwalk, oricât ne-am dori. Așa că, dacă te întrebi cum porți body-uri sexy ziua, pe post de bluză, fără să atragi priviri de ”așa nu!”, uităm puțin de abordările ”in your face” ale surorilor amintite mai sus.

Și nu pentru că sezonul acestui an e vreun pudic! Aș! E chiar invers, până la urmă se poartă sutiene la vedere și bustiere cu piept și abdomen expuse. Așa că, de ce nu s-ar putea etala și un body purtat ca bluză? Se poate, și se poate atât așa încât să ieși în evidență, dar și în variante mai puțin stridente. Așadar, iată cum poți să porți body-ul dantelat la sacou office, la blugi, la fuste și rochii!

Alege un body din dantelă neagră