Readu-ti la viata garderoba veche cu aceste mici trucuri!

Haine vechi pentru tinutele 2018

E 2018, e inceput de an, e momentul in care simtim nevoia si ne propunem sa refresh-uim multe chestii in viata noastra. Am tras linie pe 31 decembrie si am zis ca a doua zi dimineata o luam de la capat cu alimentatia, cu sportul, cu odihna, cu cititul, chiar si cu job-ul, ca vom face cateva mici modificari in casa, dar si in garderoba.

Insa inceputul de an ne cam prinde de fiecare data pe minus cu banii si nu e de mirare. Sarbatorile si mica vacanta sunt destul de costisitoare, motiv pentru care in ianuarie ne este greu chiar si sa profitam de reducerile de sezon. Dar lasa ca nu e panica, pentru ca am pregatit o lista cu mici trucuri care ne ajuta sa readucem la viata garderoba veche. Mai exact, ne arata cum sa combinam accesoriile si hainutele vechi astfel incat sa fim in pas cu moda. Esti pregatita?

Adauga o esarfa outfit-ului: fie ca o pui in jurul gatului, o legi de bareta gentii sau o porti ca si curea, esarfa are capacitatea de a moderniza orice tinuta.

Geaca cu umerii la vedere: ai observat ca fashionistele poarta gecile, jachetele, sacourile si camasile pe umeri? Urmeaza exemplul! Ok, poate nu ai sa faci asta cand sunt -5 grade afara si trebuie sa schimbi doua mijloace de transport in comun, insa cand mergi la un eveniment sau cand se mai incalzeste afara, poti sa o faci.

Readu la viata un tricou vechi: uite eu d-asta sunt suparata pe mine, pentru ca am in dulap o sumedenie de tricouri si bluzoane pe care nu le mai port, dar le pastrez in cazul in care. Acel caz in care nu vine niciodata, iar eu raman ani buni cu tricourile la locul lor. Dupa cum sugereaza trucul, putem readuce la viata un tricou vechi introducandu-l in aceeasi combinatie cu o fusta midi si perechea preferata de botine sau platforme.