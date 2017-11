Cum sa te imbraci la o intalnire iarna? 5 piese super cu care nu dai gres!

Daca as trai intr-un film, as spune ca iarna este cel mai frumos anotimp pentru intalnirile romantice. Zapada, luminitele colorate, mirosul de brad si colindele contribuie la realizarea unei atmosfere intime care il face pana si pe cel mai insensibil om sa isi doreasca o persoana pe care sa o iubeasca si cu care sa traiasca o iubire ca-n povesti.

Dincolo de intalnirile obisnuite, indragostitii mai sarbatoresc iarna Valentine's Day sau Dragobetele. Un motiv in plus sa ne innoim garderoba cu cateva piese vestimentare pe care sa le pastram pe raftul cu haine pentru ocazii speciale. M-am jucat si eu putin cu imaginatia si am selectat produse care vin perfect in completarea tinutelor romantice.