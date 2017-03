Ideea este sa nu incercam sa parem ceea ce nu suntem. Sa nu ne agitam prea mult si intr-un final sa ajungem la un rezultat care ne face sa ne simtim inconfortabil. Daca nu suntem obisnuite sa purtam tocuri, nu ar trebui sa le luam nici la intalnire, pentru ca avem sansa sa cadem in penibil. Si nici bluze cu decolteuri daca preferam camasile sau tricourile oversize.

Despre cum sa te imbraci la prima intalnire am mai vorbit in trecut, stiu, dar materialul asta este dedicat femeilor nascute in zodia Berbec.

"Cum te imbraci la prima intalnire daca esti in zodia Berbec" este un material pentru femeile despre care stiu ca sunt niste romantice incurabile, atente la gesturile pe care partenerul de viata le face pentru ele, sunt visatoare si ambitioase, lupta chiar si pentru cel mai mic vis pe care il au, adora sa fie femei si rar ies din casa nearanjate.

Din ce am citit si din cat am apucat sa va cunosc am reusit sa pun cap la cap cateva caracteristici ale zodiei Berbec si sa vin cu recomandari de piese vestimentare pe care sa le introduceti in tinuta de la prima intalnire.