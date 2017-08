Cum sa te imbraci in prima zi de scoala

Mi-e dor de o prima zi de scoala. Dar doar de prima. Aia in care aveam fluturasi in stomac pentru ca urma sa imi reintalnesc colegii si trebuia sa arat diferit de cum ma stiau. M-am stresat mereu cu tinuta pentru prima zi de scoala, chiar imi doream sa apar in fata lor total schimbata si sa ii impresionez. Nu stiu daca mi-a iesit de fiecare data, dar am incercat.

Daca as mai fi la scoala, stiu exact cum ar trebui sa apar ca sa ma invidieze toti. Nu as tine neaparat sa imi schimb culoarea de par sau tunsoarea, dar stilul vestimentar da.

Vezi in imaginile de mai jos cam ce stiluri as aborda eu si in acelasi timp sunt sugestii care sa te inspire in alegerea outfit-ului perfect pentru prima zi de scoala.